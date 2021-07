Allan (Les Vacances des Anges 4) toujours amoureux de Maissane ? Son aveu inattendu (EXCLU VIDEO)

Dans Les Vacances des Anges 4, Allan Guedj n'a pas hésité à montrer son grand intérêt pour les femmes. Il s'est mis en couple avec Emma Keitmann et Carla (10 couples parfaits 4) et a essayé de conclure avec Laura et Inès Sberro, mais ces candidates n'ont apparemment pas réussi à lui faire oublier son ex, Maissane. Ils ont d'ailleurs une relation assez ambigüe depuis leur rupture : Maissane est jalouse de toutes les filles qui approchent Allan tandis que le cousin de Kevin Guedj commence à ouvrir les yeux sur ses sentiments pour elle.

La révélation d'Allan sur Maissane !

Dans le dernier épisode des Vacances des Anges 4, l'ex-candidat des Marseillais aux Caraïbes va faire un aveu inattendu sur ses retrouvailles avec Maissane, revenue quelques semaines après son départ en début d'aventure. PRBK te donne un petit avant goût avec un extrait exclu dans lequel Allan confie encore penser à son ex, mais être perdu au niveau sentimental.

Il balance ensuite devant tout le monde, dont Carla, que son meilleur souvenir est... le retour de Maissane : "Je sais que ça va me coûter de dire ça, je sais que ce n'est pas beau", reconnaît quand même Allan Guedj. Bien vu puisque Carla reste sous le choc après cette révélation : "Je veux un homme et pas un gamin irrespectueux." Eh bien, cet homme ne sera pas l'ex-candidat de 10 couples parfaits 4. En plus, il n'a pas respecté sa promesse de défendre Carla quoiqu'il arrive. Sinon, Maissane et Allan se sont-ils remis en couple depuis Les Vacances des Anges 4 ? Affaire à suivre !