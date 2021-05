Allan Guedj (Les Vacances des Anges 4) et Emma, bientôt la rupture ? "J'en ai marre" (EXCLU VIDEO)

Après les départs de Sarah Fraisou, Ahmed, Inès Sberro ou encore Tiffany, de nouveaux candidats ont intégré l'aventure des Vacances des Anges 4 : Jessica (Les Marseillais Asian Tour), Jérémy, Jonathan (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Laura, Anastasiya, Ken et Carla (10 couples parfaits 4). L'arrivée de Laura et Carla a d'ailleurs créé pas mal de problèmes au sein des couples Jelena et Kevin Zampa et Allan Guedj et Emma Keitmann.

Emma prête à larguer Allan Guedj ?

En plus, le cousin de Kevin Guedj n'a pas peur de jouer avec le feu en se rapprochant de l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 devant sa petite amie. Il semble clairement sous le charme de Carla et de mois en moins investi dans sa relation avec Emma. Sa copine ne dit rien pour le moment, mais elle commence à se poser de plus en plus de questions. La rupture serait-elle proche ?

Il y a de grandes chances si l'on en croit les confidences d'Emma Keitmann à sa pote Anastasiya dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4 : "Notre relation est tendue depuis le départ. Je n'ai jamais rien dit." Quelque chose nous dit qu'elle va exploser à un moment donné. Elle arrive quand même à garder son calme depuis plusieurs semaines et surtout depuis que Allan a écrit une déclaration d'amitié à son ex Maissane. En bref, le couple d'Emma et Allan risque de ne pas tenir encore bien longtemps.