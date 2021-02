Julia (Les Princes de l'amour 8) : "On s'est fréquenté avec Jonathan, mais ça n'a pas fonctionné"

Dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, Julia Morgante n'a pas vraiment eu de feeling avec ses prétendants, Nikolas, Mehdi et Jérémy, mais a eu un gros coup de coeur pour Jonathan, qu'elle a décidé d'éliminer, contre toute attente. La candidate a d'ailleurs très vite regretté son choix. Heureusement, elle a pu compter sur Magali Berdah pour l'aider à avancer dans sa recherche de l'amour : elle a été confrontée à un ultimatum : récupérer Jonathan et son ex, Yann, dans l'aventure, ou garder Mehdi et Nikolas.

Julia et Jonathan en couple ?

Comme on a pu le voir sur W9, Julia Morgante a décidé de garder Yann et Jonathan auprès d'elle et de repartir en couple avec son ex des Princes et les princesses de l'amour 4. Yann et la pote d'Alix ont donc quitté l'émission plus amoureux que jamais, sauf que d'après les rumeurs, leur histoire s'est rapidement terminée à l'extérieur, à cause d'une violente dispute suite au comportement du prétendant dans le programme. Après leur rupture, Julia Morgante a revu Jonathan à Paris, mais sont-ils en couple aujourd'hui ?

L'ex de Bastien Munez a enfin répondu à la question que tout le monde se pose depuis la fin des Princes de l'amour 8, en story sur Instagram : "Nous n'avons jamais arrêté de discuter après le tournage (...) On s'est vu sur Paris. Je ne vais pas dire qu'on a tenté de se mettre en couple parce que ce n'était pas le but. On s'est un peu fréquenté, voilà, mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que la différence de caractères a joué contre nous, je ne peux pas vraiment dire qu'on s'est donné les moyens. Ce n'était pas le bon moment."

"Nous ne sommes quasiment plus en contact"

Julia Morgante a ensuite confié : "Pour ma part, j'avais besoin de voir si le coup de coeur que j'ai eu dans Les Princes était réel dans 'la vraie vie' (...) J'ai le sentiment d'avoir fait mon maximum parce que Jon est une personne très spéciale, dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui a le besoin d'éprouver une profondeur psychologique et spirituel avec une femme. Je pense qu'on l'a eue lui et moi. Je lui souhaite que du bien réellement."

Mais aujourd'hui, où en sont Jonathan et l'ex-candidate de La Bataille des couples 2 ? "Nous ne sommes quasiment plus en contact. J'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire (...) C'est vraiment un homme différent de la moyenne. J'ai dû apprendre à faire attention à ma manière de parler, de réagir, de m'énerver...", a expliqué Julia avant de confirmer qu'elle était bien célibataire !