Maissane (Les Vacances des Anges 4) bientôt de retour : la demande de Carla à Allan (EXCLU VIDEO)

Au début de l'aventure, les candidats des Vacances des Anges 4 se sont demandés si Maissane n'avait pas encore des sentiments pour son ex, Allan Guedj, à cause de ses crises de jalousie. Elle a assuré que non, mais sa réaction face au couple d'Emma et Allan a semé le doute. Maissane a d'ailleurs réussi à faire rompre le cousin de Kevin Guedj et l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3. Elle a ensuite assisté au rapprochement entre Allan et Carla, mais avant de partir, elle a tenu à s'assurer que sa pote ne se mettre pas avec son ex.

Le couple de Carla et Allan en danger ?

Sauf que Carla n'a pas du tout respecté sa promesse. Une trahison rapportée à Maissane qui a donc décidé de revenir dans Les Vacances des Anges 4 pour régler ses comptes avec l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4. L'annonce de son retour a jeté un froid. Carla est d'ailleurs déjà dans l'appréhension, mais elle compte surtout sur Allan pour prendre sa défense.

Elle a notamment profité d'un restaurant en tête à tête avec son mec pour lui faire cette demande : "Je ne veux pas que tu ailles dans le sens de Maissane et que tu ne prennes pas ma défense. Je m'attends à tout avec toi", balance Carla à Allan Guedj dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4. Alors, le couple est-il en danger ? La rupture est-elle proche Va-t-il survivre au come-back de la tornade Maissane ? Affaire à suivre dans les prochains épisodes sur NRJ 12.