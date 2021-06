Allan Guedj (Les Vacances des Anges 4) embrasse Carla, Emma choquée (EXCLU VIDEO)

Le bisou entre Allan et Carla

Entre Allan Guedj et Emma Keitmann, c'est bel et bien terminé. Le candidat est désormais concentré sur Carla (10 couples parfaits 4) même si Laura le drague en secret. Pour le moment, ils se tournent juste autour, mais une soirée va les aider à se rapprocher. Comme on peut le voir dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4, Allan profite d'une discussion sur l'ambition pour se lever et... embrasser Carla devant tout le monde, dont son ex, Emma. Les travailleurs et les vacanciers en restent bouche bée : "Elle m'a dit qu'elle aimait bien être surprise, ben voilà", se justifie le cousin de Kevin Guedj.

Laura piquée par Allan

De son côté, Emma Keitmann voit plutôt ce geste comme un manque de respect. Elle aurait préféré que Carla et Allan ne s'embrassent pas devant elle : "Je suis partagée entre m'énerver parce que j'en ai vraiment envie, mais dans ma tête, je me dis : 'Emma, tu es super mal placée pour t'énerver parce qu'il a fait la même chose avec Maissane qui était très proche de toi'. Mais sur le moment, je n'en reviens pas. Il se fout du monde", confie-t-elle en interview. En attendant, le côté entreprenant d'Allan plaît beaucoup à Laura... Emma, Carla, Laura... l'ex de Maissane a du succès !