Allan Guedj (Les Vacances des Anges 4) dragué en secret par Laura ? Clara inquiète (EXCLU VIDEO)

Après sa rupture avec Emma Keitmann, Allan Guedj se rapproche de plus en plus de Carla dans Les Vacances des Anges 4, mais l'arrivée d'Enzo est venu casser leur jeu de séduction. En tout cas, les tensions entre le cousin de Kevin Guedj et l'ex-candidate de 10 couples parfaits 4 arrangerait bien Laura. Draguerait-elle en secret Allan dans le dos de sa pote ? Un extrait exclu, à découvrir sur PRBK, sème le doute.