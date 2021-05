Thomas (Les Vacances des Anges 4) a un nouveau crush : "Ça me fait du bien" (EXCLU VIDEO)

L'aventure des Vacances des Anges 4 continue en République Dominicaine ! Après le départ d'Eddy, de Tiffany, Inès Sberro, Sarah Fraisou, Ahmed, Angèle Salentino, Rawell ou encore Rania, de nouveaux candidats sont arrivés dans l'émission de NRJ 12 et certains d'entre eux ont rapidement créé des problèmes. C'est notamment le cas de Laura et Carla (10 couples parfaits 4), qui ont provoqué des tensions au sein des couples Kevin Zampa et Jelena et Emma Keitmann et Allan Guedj.

Thomas sous le charme de Stella

Trois nouveaux visages se sont aussi dévoilés lors d'un job "guides touristiques". Parmi eux, Enzo, qui connaît déjà Clara des réseaux sociaux, et Stella, le crush de Thomas. Le candidat est rapidement tombé sous son charme, à tel point qu'il en a oublié pour la première fois l'absence d'Inès Sberro : "Je décide de me reconstruire tout doucement. Du coup, la petite Stella me fait changer d'état d'esprit. Ça me fait du bien. Du coup, j'ai hâte d'en apprendre plus sur elle. J'en a déjà des étoiles dans les yeux", confie Toto dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4. Alors, un nouveau couple va-t-il se former dans l'aventure ? Affaire à suivre !