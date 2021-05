Eddy (Les Vacances des Anges 4) quitte l'aventure... pour trouver l'amour (EXCLU VIDEO)

Après l'arrivée de Carla (10 couples parfaits 4), Anastasiya, Jessica (Les Marseillais Asian Tour), Jérémy, Jonathan (Les Princes et les princesses de l'amour 4), Ken et Laura dans Les Vacances des Anges 4, un candidat emblématique décide de quitter l'aventure... de son plein gré. Comme on peut le découvrir dans l'extrait exclu, Eddy choisit de rentrer en France pour se concentrer sur sa vie personnelle : "Si son bonheur est ailleurs, il faut qu'il aille le vivre", confie Raphaël Pépin lors du départ de son pote.

C'est la fin des Vacances des Anges 4 pour Eddy

Le meilleur pote d'Anaïs Camizuli espère surtout retrouver l'amour car il est célibataire depuis sa rupture avec Fred (Les Anges 12) : "Il faut que je me reconcentre sur ma vie amoureuse, ma vie sentimentale. On va revenir plus fort et avec quelqu'un peut-être, qui sait", avoue Eddy. C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais pour le moment, le candidat des Vacances des Anges 4 reste assez discret sur le fait d'être en couple ou non.

Anthony Matéo et Clémence des Vacances des Anges 4 aussi, eux, n'ont pas gardé le secret bien longtemps sur leur rupture assez inattendue, quelques mois après l'émission de NRJ12. Anthony a même déclaré son amour en musique à son ex pour tenter de la reconquérir !