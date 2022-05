Allan Guedj et Belle (La Villa 7) en couple : ils officialisent, Maissane se moque : "On est en couple à trois"

On n'y croyait plus, mais c'est désormais chose faite : Allan Guedj est casé et amoureux ! Le cousin de Kevin Guedj a longtemps été désigné comme le digne successeur du Jaguar et son attitude dans Les Vacances des Anges 4 n'a pas prouvé le contraire ! Il s'est mis en couple avec Emma et a finalement embrassé Carla devant elle, tout ça sous les yeux de son ex Maissane.

Allan avait donc bien besoin de rencontrer Lucie Mariotti pour calmer ses ardeurs et enfin trouver l'amour. Il y a quelques jours on l'a vu débarquer sur le tournage de La Villa des Coeurs brisés 7 sur TFX. Un bol d'air frais pour Belle Longwell, qui ne se sentait pas très bien dans l'aventure depuis sa rupture avec Flo. Ils ont rapidement passé de très bons moments ensemble et sont passés d'amis à amants.

Le mini Jaguar est casé !

Ce mercredi 18 mai 2022, ils ont même officialisé leur relation sur leurs comptes Instagram en publiant plusieurs photos de leur couple. "Et puis d'un coup nous ...❤️" peut-on lire en commentaire. Une nouvelle qui a ravi plusieurs candidats de télé-réalité. "Je vous adore vous deux" et "Mais oui !", ont commenté les deux membres de la Love Team, une des nouveautés de cette saison, Jesta Hillmann et Stéphanie Clerbois.