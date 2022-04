Julien Tanti clashe violemment Kevin Guedj : qualifié de traître, il promet de "l'éteindre"

Ce mardi 12 avril 2022, Kévin, qui devrait prochainement apparaître dans une nouvelle télé-réalité face à la JLC Family a pris la parole. "Je vois pleins de messages. Ne vous inquiétez pas, ce soir je vous explique. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié"... Et il a tenu sa promesse ! "Bon on va revenir un petit peu sur le dossier. Déjà je suis désolé pour lui parce qu'il a gâché son fond d'écran en mettant une croix rouge sur ma tête. Il ne peut plus me voir tous les jours" déclare Kévin, avant de se moquer de l'orthographe de son rival : "apprends à parler français quand tu veux clasher quelqu'un. C'est 'traitre' avec un 'r'". Il l'a ensuite attaqué sur ses régimes : "Donnez lui du sucre à votre collègue. Je vois dans ses stories régime, pas régime... Donnez lui du sucre, donnez lui des bonbons (...) il pète les plombs je crois".

D'après la blogueuse Shayara TV, cette brouille viendrait du refus de Julien Tanti d'animer la futur émission de son désormais ex-ami. "Je pense que Julien a refusé d'être l'animateur de l'émission la JLC vs les Guedj et que Kévin l'a très mal pris vu qu'ils sont potes. D'où le fait que Kévin parle mal dans le dos de Julien. Cela reste une théorie, mais c'est plausible" a-t-elle écrit en story Instagram. On en saura plus dans les prochaines heures.