Eloïse (Les Marseillais) enceinte de Nacca : "Nous serons bientôt 3"

Il y a quelques jours, W9 a dévoilé le casting officiel de la future émission Les Marseillais au Mexique. Et si les candidats présents n'ont pas vraiment surpris les fans, l'absence de deux d'entre eux en à en revanche étonné plus d'un. De qui parle-t-on ? D'Eloise Appelle et Anthony Nacca, deux membres pourtant emblématiques du programme que l'on avait pu retrouver dans l'édition Les Marseillais aux Caraïbes.

Eloise Appelle et Anthony Nacca bientôt parents

Une déception pour certains téléspectateurs, mais une situation finalement logique pour le couple. Et pour cause, les deux amoureux - qui ont connu une année 2020 mouvementée, s'apprêtent à entamer un nouveau chapitre très important de leur vie. "Aujourd'hui c'est avec beaucoup d'amour et d'émotions que nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons bientôt devenir parents" vient en effet de dévoiler la jeune femme à l'occasion d'un post Instagram.

Puis, après avoir mis en ligne une première vidéo qui met en scène son baby bump (voir ici), l'ex-candidate des Anges s'est confiée sur son bonheur de pouvoir enfin tout annoncer et de plonger dans cette nouvelle aventure, "Après 5 mois de silence, nous partageons enfin ce bonheur avec vous. 2 ans d'amour, 2 ans a partager chaque moment de vie avec toi, à découvrir le monde à tes côtés, c'est ensemble que nous allons parcourir le plus beau voyage de notre vie, donner la vie. Ce que je ressens est inexplicable, ce bonheur indescriptible, cette incroyable sensation de porter la vie. Nous serons bientôt 3."

"Je suis prêt pour le plus beau rôle de ma vie"

Un bonheur intense également partagé par Anthony Nacca. Sur son propre compte, la star de la télé-réalité n'a de son côté pas caché que cet événement était "Le rêve d'une vie". "C'est avec beaucoup de joie, d'émotions et d'amour que l'on vous annonce le début de la plus belle aventure qui commence pour notre plus grand bonheur, a-t-il notamment déclaré. Au moment où j'écris ces lignes, j'en ai les larmes aux yeux mais très sincèrement je crois que je ne réalise moi-même pas encore que dans quelques mois un petit bout de nous verra le jour et que nous serons parents! D'ici quelques temps nous serons 3 et je suis prêt pour le plus beau rôle de ma vie !"

Si vous ne savez pas quoi leur offrir à Noël, des couches devraient faire l'affaire !