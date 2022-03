Bastos séparé de Vivi à cause d'un tournage ? "Cette histoire m'a rendu triste", il explique son déclic

Les yeux ouverts après une séance de méditation

Depuis quelque temps maintenant, le Youtubeur est le héro d'une série de Vlogs diffusés sur BrutX où il se met en scène dans des situations extrêmes. Sur sa propre chaîne, Bastos est donc revenu ce week-end sur l'une d'elles en particulier. En effet, il a révélé avoir vécu une séance de méditation très intense qui l'a fait passer du rire aux larmes. Et c'est lors de cette expérience qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il mette un terme à sa relation avec Victoria.

"Quand je me laisse aller, au bout de la deuxième ou troisième série de respiration, je sens un sanglot. Et quand elle s'arrête, j'explose en sanglots. Je pleure et je ressens une intense tristesse (...) Toute la tristesse que je ressentais ces derniers jours, et vraiment j'ai traversé une période hyper dure, est sortie à ce moment là, a-t-il dans un premier temps expliqué. J'étais pas bien. Cette histoire avec Victoria m'a rendu vraiment triste, et je pense qu'à ce moment là c'est toute cette tristesse qui sort et qui me fait pleurer".

"Je me dis que c'est un signe et qu'il faut que j'arrête"

Une expérience inédite qui lui a permis de se rendre compte qu'il n'était pas normal qu'il soit si malheureux à cause de quelqu'un d'autre, ce qui a créé un déclic : "Je me dis que c'est un signe et qu'il faut que j'arrête, mais pas que pour moi, pour elle aussi". Il a donc décidé de se rendre dans le Sud pour mettre fin à sa relation. Mais arrivé sur place, l'amour s'est montré plus fort que tout et il a passé quatre jours superbes avec Victoria, avant qu'une énième embrouille ne lui remette les idées en place. "J'ai fait mes bagages pendant qu'elle était au sport et je lui ai dit que je partais. C'était très triste pour nous deux".

C'est donc vraiment lors de cette séance de méditation pour un tournage, que Bastos s'est rendu compte que sa relation le rendait très triste et qu'il a pris la décision d'y mettre fin.