Bastos et Victoria Méhault de nouveau en couple ? Les blogueurs se contredisent

Ses propos ont ensuite été confirmés par Vaarruecos : "Non Bastos et Victoria ne sont pas en couple. Bastos était chez Giu pour filmer la vidéo Youtube et après Bastos est parti. Victoria a rejoint Giu, mais bien après le départ de Bastos. (Ils ne se sont même pas croisés). Il n'y a pas eu de brunch avec Victoria et Bastos car c'était le lendemain et Victoria n'était pas là". De très mauvaises nouvelles pour les fans du couple...