Vivi, Maïssanne et Isabeau critiquées après leur rencontre avec Marlène Schiappa : elles répliquent

"Ok la forme elle n'est pas ouf mais..."

Magali Berdah et Vivi se sont aussi filmées en sortant de TPMP. "Vous êtes jamais contents" a lâché Victoria, "Ok la forme elle est pas ouf mais en attendant le fond, je suis désolée mais on défend des causes qui sont hyper importantes comme la lutte contre la violence contre les femmes". "Je sors ma vidéo YouTube dimanche et vous verrez certes il y a eu des snaps où on faisait les folles mais on a aussi parlé de sujets hyper sérieux et vous allez apprendre des choses" a précisé celle qui était dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 (où elle s'était mise en couple avec Bastos dont elle est désormais séparée). "Comment vous pouvez vous permettre de nous critiquer ? Vous faites quoi vous ?" a-t-elle demandé, ce à quoi Magali a confirmé : "C'est toujours ceux qui critiquent qui font rien".

Maissane, Isabeau et Neverly ont aussi réagi en story Instagram pour défendre ce rendez-vous important avec Marlène Schiappa. Maissane a expliqué : "Ils (les blogueurs et les internautes, ndlr) partagent uniquement les vidéos où ça rigole alors que derrière on a toutes fait des stories pour parler des plateformes qui sont mises en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je trouve que c'est un petit peu de la propagande, je pensais que ça se faisait plus". "On prend sur nous de toute façon on a l'habitude" a-t-elle dit, et "si on a pu aider ne serait-ce qu'une personne avec les informations qu'on a partagé, ben c'est l'essentiel".

"Vous avez vu beaucoup de stories où on rigole beaucoup" mais "il faut savoir qu'on y est allées pour un sujet très sérieux"

Isabeau que vous pouvez voir dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 a de son côté souligné : "Je voulais revenir sur hier", car "vous avez vu beaucoup de stories où on rigole beaucoup dans le taxi avant de rejoindre la ministre Marlène Schiappa" mais "il faut savoir qu'on y est allées pour un sujet très sérieux qui est la lutte contre les violences faites aux femmes". La ministre "nous a accueillies comme si on était de sa famille" et "c'était tellement agréable de se sentir écoutées" a-t-elle déclaré, "elle nous a parlé de plein de choses que nous maintenant on veut vous relayer" donc "il est là le côté constructif, dans le sens où on y est pas allées pour rien".

L'ex prétendante de Marvin, Neverly, a aussi répondu aux détracteurs. Dans sa story Instagram, elle a confié : "C'est vrai que je ne m'intéresse que très peu à la politique", "mais là en l'occurrence on parle de violence envers la femme et le cyberharcèlement". Et "je suis plus que concernée des copines à moi se sont faites taper par leurs copains et dans ma famille j'ai pu voir des choses aussi".