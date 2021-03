Marvin (Les Princes) annonce sa rupture avec Neverly : "Beaucoup de choses voulaient nous séparer"

Alors que de nombreux téléspectateurs s'attendaient à ce que Marvin Anthony choisisse Isabeau, il est finalement reparti avec Neverly des Princes et les princesses de l'amour 4, sur W9. Que s'est-il passé après l'aventure ? Les deux candidats ne se sont pas mis en couple tout de suite. Ils ont voyagé chacun de leur côté avant de se revoir et de tenter quelque chose : "Ça va faire deux mois qu'on est officiellement ensemble", ont-ils annoncé fin février lors d'un live Instagram.

"Des forces extérieurs veulent qu'on ne soit pas ensemble"

Cette bonne nouvelle a réjoui pas mal d'internautes, mais ces derniers vont être déçus d'apprendre que Neverly et Marvin Anthony se sont finalement séparés, seulement un mois et demi après avoir officialisé leur relation ! C'est l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 qui a confirmé leur rupture et balancé les raisons : "On n'est plus ensemble, c'est fini. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément plaisant, mais elle fait sa route, je fais ma route. C'est juste que beaucoup de choses voulaient nous séparer, beaucoup de forces extérieures faisaient que c'était compliqué."

Marvin ajoute : "Même entre nous, ça se passait de moins en moins bien (...) On ne se parle plus. On a même décidé de se bloquer. C'est vraiment fini, elle fait ce qu'elle veut (...) Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément partager, mais des forces extérieurs veulent qu'on ne soit pas ensemble, qui sont contre notre couple. Mon entourage et le sien jouent beaucoup aussi (...) Parfois, ça ne peut pas matcher." De son côté, Neverly ne s'est pas exprimée sur leur séparation, mais a fait un grand tri sur son compte Instagram. Son ex a aussi supprimé leurs photos à deux.

Une rupture à cause de l'émission Le Reste du monde ?

Certains internautes se demandent si Marvin Anthony et Neverly n'auraient pas en réalité rompu à cause du tournage de l'émission Le Reste du monde. Le candidat a répondu cash à leurs questions : "Non. Neverly et moi, on peut aller dans n'importe quel tournage en couple. Je n'ai jamais eu besoin de me mettre en couple ou de me séparer pour faire quelconque tournage. Ce n'est pas ma manière de faire (...) Les productions m'appellent que je sois en couple ou pas."