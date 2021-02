Marvin (Les Princes) et Neverly en couple : ils officialisent et expliquent comment ça s'est fait ❤️

Alors que Mujdat Saglam et Feliccia, Beverly et Noah ou encore Bastos et Kellyn n'ont pas attendu la fin des Princes et les princesses de l'amour 4 pour dévoiler s'ils étaient toujours en couple ou non, Marvin Anthony et Beverly (aka Neverly), eux, ont tenu à garder le secret jusqu'au bout. Ils ont même attendu quelques jours après le dernier épisode pour en dire plus sur leur relation actuelle. Alors, sont-ils ensemble ? La réponse est oui, mais seulement depuis deux mois.

Marvin et Neverly en couple, ils se confient

Lors d'un live Instagram, Neverly a expliqué : "Après l'émission, Marvin et moi, on n'est pas tout de suite sortis ensemble. Je suis partie en Guadeloupe, chez ma mère, lui est parti faire ses trucs, et quand il est revenu, on a appris à se connaître. Comme je suis arrivée très tard dans Les Princes, on n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment apprendre à se connaître. Et là, ça va faire deux mois qu'on est officiellement ensemble."

Rappelons quand même que le choix final de Marvin, dans Les Princes de l'amour 8, a surpris pas mal de monde car les téléspectateurs pensaient qu'il allait repartir avec Isabeau. Il a d'ailleurs fait une mise au point à ce sujet en confirmant que Isabeau était en réalité déjà en couple, avec un autre prétendant, au moment du tournage de l'émission de W9. Chaud !