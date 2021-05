McFly et Carlito affrontent Emmanuel Macron dans le concours d'anecdotes : leur vidéo divise

Au mois de février, Emmanuel Macron défiait McFly et Carlito d'atteindre 10 millions de vues avec un clip sur les gestes barrières et leur promettait de les inviter à l'Elysée pour un concours d'anecdotes en cas de victoire. Il n'aura fallu que quelques heures aux deux YouTubeurs pour relever ce pari ! Alors, le président de la République a-t-il tenu parole suite à leur victoire ? La réponse est oui ! Personne n'aurait imaginé un jour découvrir une vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron.

McFly et Carlito VS Emmanuel Macron

C'est ce dimanche 23 mai 2021 que les vidéastes ont dévoilé leur concours d'anecdotes avec le président tourné dans l'une des pièces de l'Elysée, redécorée à leur goût. On y découvre alors un Emmanuel Macron plutôt décontracté, fun et qui se prête parfaitement au jeu, dont le but est de deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Il va même jusqu'à appeler Kylian Mbappé avec son téléphone perso pour les besoins du challenge et assister à un mini concert de métal, du groupe Ultra Vomit, dans les jardins de l'Elysée. Et non, ce n'est pas un rêve.

Après plusieurs heures de challenge, McFly et Carlito et Emmanuel Macron sont arrivés à égalité. Résultat ? Les YouTubeurs monteront dans un avion de la patrouille de France lors de la cérémonie du 14 juillet tandis que le président de la République devra afficher une photo des deux potes sur son bureau au moment de son allocution du 14 juillet.

Une "mise en scène grossière"

Emmanuel Macron, inscrit sur TikTok, est un vrai président 2.0 et cela en dérange certains. Sa vidéo avec McFly et Carlito a notamment interloqué quelques personnes dont des politiques comme Nicolas Dupont-Aignan : "Par démagogie, Emmanuel Macron aura réussi à abîmer sa fonction après avoir abîmé la France. Sentiment de malaise, voire de honte, en voyant cette mise en scène grossière. Cet homme prend nos institutions pour son jouet", a-t-il posté sur Twitter.