Mcfly et Carlito défiés par Emmanuel Macron pour une vidéo sur les gestes barrières

La crise liée à la pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée en France. Rien que ce vendredi 19 février, plus de 24 000 nouveaux cas ont été recensés malgré le couvre-feu à 18h mis en place depuis mi-janvier. Afin de sensibiliser les jeunes, le gouvernement avait déjà rencontré plusieurs influenceurs et Youtubeurs comme Enjoyphoenix. Cette fois, Emmanuel Macron a choisi une nouvelle technique surprenante pour rappeler les gestes barrières.

Emmanuel Macron défie Mcfly et Carlito

C'est dans leur vidéo postée ce vendredi 19 février 2021 aux alentours de 18h que Mcfly et Carlito ont dévoilé leur nouveau projet complètement fou ! Les deux complices y confient avoir été contactés il y a quelques semaines par le responsable de la communication de l'Elysée qui avait un message du Président Emmanuel Macron pour eux. Les Youtubeurs ont même pu montrer des images de ce moment puisqu'ils se font filmer au quotidien dans le but de réaliser un futur documentaire. Après avoir cru à un canular, ils ont donc découvert le défi du Président de la République. "Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail, faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée" leur a expliqué Emmanuel Macron. David et Raphaël expliquent avoir longtemps réfléchi et on fait valider auprès de l'Elysée leur concept en cas de défi relevé : un concours d'anecdotes avec le président de la République.

"On est totalement libres artistiquement dans le contenu"

Les deux stars du web ont donc accepté le défi et décidé de prendre les devants sur de possibles critiques des internautes. Ils assurent notamment être "totalement libres artistiquement dans le contenu" et que cette vidéo ne veut pas dire qu'ils souhaitent désormais parler politique. "On ne souhaite pas faire de la politique, on en a jamais fait" explique Mcfly tandis que Carlito ajoute : "Ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre volonté.".

Une vidéo pour la bonne cause

Ce n'est pas la première fois que Mcfly et Carlito s'engagent dans la lutte contre la Covid-19 : en avril 2020, leur maradon pour aider les soignants avait récolté plus de 404 000 euros ! Cette fois, les deux Youtubeurs s'engagent encore à venir en aide à ceux qui sont touchés par la crise et annoncent que l'argent généré par la future vidéo - qui sera une chanson sur les gestes barrières - ira à une association qui vient en aide aux étudiants précaires. Une bonne action donc ! La vidéo de McFly et Carlito en réponse au défi d'Emmanuel Macron sera publiée ce dimanche à 10h.