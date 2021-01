Covid-19 : le couvre-feu à 18h étendu à toute la France, une reprise progressive pour les étudiants

"Notre situation reste préoccupante même si elle s'est stabilisée" a annoncé Jean Castex lors de sa conférence de presse ce jeudi 14 janvier. Alors qu'Emmanuel Macron avait donné un seuil de 5000 cas par jour, on compte actuellement environ 16 000 nouveaux cas chaque jour en France. La pression hospitalière est toujours stable mais élevée avec 2711 personnes en réanimation et plus de 24 700 personnes hospitalisées.

Un couvre feu à 18h pour tous

Depuis le déconfinement le 15 décembre, un couvre-feu a été instauré à 20h sur l'ensemble du territoire. Face à l'augmentation du taux d'incidence dans certains départements, l'horaire a été abaissée à 18h d'abord dans 15 départements dès le 2 janvier et dans 10 autres depuis le 12 janvier. A partir du samedi 16 janvier, tout le monde sera logé à la même enseigne : le couvre-feu débutera à 18h sur l'ensemble du territoire pendant au moins 15 jours. Une mesure mise en place pour réduire les contacts sociaux et éviter un possible reconfinement.

Plus d'EPS en intérieur

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a confirmé que les écoles n'allaient pas fermer mais il y aura quelques changements, notamment un protocole sanitaire renforcé dans les cantines. A l'école primaire, les déjeuners se feront par classe, afin d'éviter les brassages. Au collège et au lycée, les temps de service peuvent être rallongés pour éviter les regroupements. Les cours d'EPS en intérieur seront désormais suspendus tout comme les sports en extra-scolaire. Au lycée, les cours continueront en demi-groupe au-delà du 20 janvier. Enfin, les dépistages vont se multiplier dans les collèges et lycées pour les enseignants mais aussi pour les élèves.

Une reprise progressive en présentiel pour les universités

Fermées depuis le nouveau confinement, les universités vont pouvoir de nouveau accueillir des élèves mais cela se fera petit à petit. Comme l'a expliqué Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, les cours vont pouvoir reprendre en présentiel et en demi-groupe pour les travaux dirigés. Dès le 25 janvier, ce sont les étudiants de 1ere année qui retourneront en cours suivis plus tard par d'autres niveaux si la situation le permet. Une façon de répondre à la détresse des étudiants, très touchés par la crise.

Les autres annonces

Voici les autres annonces faites par Jean Castex :

- Des contrôles aux frontières renforcés avec la présentation d'un test négatif pour entrer sur le territoire avant de quitter le pays d'origine et un isolement de 7 jours pour éviter la propagation des variants.

- La possibilité pour les personnes à haut risque de développer une forme grave de se faire vacciner, quelque soit leur âge, dès le 18 janvier.