Solitude, précarité, pensées suicidaires... Les "étudiants fantômes" veulent sortir de l'ombre

Les étudiants se sentent délaissés et lancent le hashtag #etudiantsfantômes

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les étudiants sont nombreux à se confier sur leur souffrance et sur leur détresse. Comme l'a rapporté le Progrès, une nouvelle tentative de suicide s'est passée à Lyon. Une étudiante aurait essayé de se défenestrer depuis sa résidence universitaire ce mardi 12 janvier 2021. Lassés de voir que le gouvernement Macron et Castex ne répond pas à leurs appels à l'aide, de nombreux étudiants français ont lancé le hashtag #etudiantsfantômes sur Twitter.

Ils se sentent mal depuis la crise sanitaire de Covid-19. En plus de l'ambiance anxiogène come pour tout le monde, ils se sentent seuls et isolés, avec des cours étant à distance dans les facs et les universités (à part dans certains établissements depuis janvier 2021) et non en présentiel. En revanche, les partiels, eux, se feront en présentiel, ce qu'ils ne comprennent pas.

Et en dehors de leur angoisse du coronavirus, de ne voir personne, de la crainte de ne pas réussir leur année et de galérer à manger à leur faim (car la précarité étudiante est plus que jamais d'actualité) les étudiants se sentent complètement oubliés par le gouvernement. Certains trouvent même que le président de la République Emmanuel Macron a davantage parlé des remontées mécaniques au ski que des problèmes liés aux étudiants.