Covid-19 : EnjoyPhoenix et Léna Situations invitées par le gouvernement, elles réagissent

Selon le JDD, les influenceurs EnjoyPhoenix, Léna Situations, JustRiadh ou encore Paola Locatelli ont été invités à rencontrer le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce mercredi 28 octobre 2020. Le sujet de cet échange libre qui devrait être diffusé sur Twitch et Youtube ce mercredi : la crise sanitaire actuelle. Le but est certainement d'aider le gouvernement à communiquer au mieux avec les jeunes.

EnjoyPhoenix, Léna Situations, JustRiadh et Paola Locatelli invités par le gouvernement

Une information confirmée par Léna Situations, qui a cependant précisé ne pas avoir accepté l'invitation : "J'ai reçu cette invitation du gouvernement il y a deux jours mais je n'ai jamais accepté." Elle s'explique : "N'y voyez aucune prétention, je pense que ça peut être un événement très intéressant pour répondre aux questions des plus jeunes sur l'épidémie. Pour l'instant je ne me sens pas assez préparée ni légitime pour le faire bien en si peu de temps".

EnjoyPhoenix a quant à elle exprimé sa colère "contre les médias qui sortent des informations incomplètes et erronées". Avouant avoir été "très honorée d'avoir été invitée", elle explique s'être préparée à cette rencontre qu'elle a quant à elle acceptée : "L'idée d'un échange sans filtre me paraissait intéressante, mais insuffisante par rapport à la situation. Moi la première, j'avais besoin d'être confrontée à la réalité pour comprendre le sens des mesures appliquées : c'est pourquoi j'ai travaillé dans l'ombre à l'organisation d'une rencontre avec le personnel hospitalier, ainsi que d'autres personnes touchées directement par la maladie." Elle met les choses au clair : "Il va de soi que je ne suis ABSOLUMENT PAS rémunérée pour ce projet. J'agis GRATUITEMENT. J'avance d'ailleurs moi-même mes propres frais (voyage, hôtel et vidéaste)."

Des influenceurs pas légitimes ? EnjoyPhoenix répond

A ceux qui lui reprochent de ne pas être légitime, elle répond : "Je ne me sens pas plus légitime que d'autres pour parler de ce sujet, mais parce que je suis suivie par énormément de "jeunes", j'ai voulu prendre mes responsabilités et partager à cette communauté les informations que j'aurais constatées lors de cette journée, indépendamment de toute prise de position politique". D'ailleurs, elle incite ses abonnés à lui transmettre les questions qu'ils se posent et les appelle à rester bienveillants.

Malgré toutes les critiques, elle ira à cette rencontre : "Malgré la haine que je reçois, je vais faire ce que j'avais prévu : aller à la rencontre de ceux qui sauvent nos vies au quotidien, leur laisser la parole, et nous rappeler à tous l'impact que nos comportement (y compris le mien) peuvent avoir sur d'autres." Ce n'est pas la première fois que le gouvernement consulte des influenceurs afin de sensibiliser davantage de jeunes. En juillet 2019, Tibo InShape avait par exemple fait la pub du Service national universel.