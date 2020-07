Emmanuel Macron : son TikTok pour féliciter les bacheliers vu 6 millions de fois en 24h !

... et perce en moins de 24h

On est d'accord pour dire que le premier TikTok d'Emmanuel Macron est plutôt soft, mais qui a dit qu'il fallait faire des trucs de fou sur l'appli pour percer ? Un seul message posté en même pas 24h et le président de la République a déjà plus d'abonnés que nous tous (enfin sûrement), 479K, et son compte est déjà certifié !

Sa vidéo, elle, a été vue 6 millions de fois en 20 heures. Les internautes commencent à se rendre compte qu'Emmanuel Macron est un sérieux concurrent sur TikTok : leurs réactions sont assez drôles, certaines n'en reviennent pas de le voir sur l'application préférée de Charli D'Amelio, KJ Apa (Riverdale) et de plein d'autres stars.