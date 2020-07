Bac 2020 : découvrez vos résultats et ceux de vos amis

Même si on est déconfiné, la situation sanitaire reste risquée : il est impératif d'éviter une deuxième vague et de continuer à faire attention. Voilà donc pourquoi les résultats du bac 2020 sont organisés de manière différente cette année : les lycéens ne peuvent pas tous se rendre à leur centre d'examen et les notes sont affichées dans l'établissement "en fonction des académies et de leurs possibilités techniques", a expliqué le ministère de l'Education nationale à France Info.

Comment ça se passe pour les résultats du Bac 2020 ?

Des mesures pour respecter les gestes barrières ont été mises en place pour que tout se fasse dans les règles ce mardi 7 juillet 2020 : "ça se fera par groupes de classe pour qu'il n'y ait pas d'attroupement et qu'il n'y ait pas l'ensemble du lycée devant les grilles", ajoute le ministère. Par ailleurs, "afin d'éviter que des foules ne se forment autour des panneaux de résultats, plusieurs listes seront affichées à plusieurs endroits au sein de chaque lycée", précise Le Figaro.

L'avantage est que si vous n'avez pas envie de vous déplacer, les résultats du bac 2020, calculés avec le contrôle continu, sont aussi dispo sur le site de l'Education nationale, mais aussi sur PRBK, qui en partenariat avec Studyrama, vous propose de les découvrir répartis par région et par spécialité : général, technologique et professionnel.

Les rattrapages, eux, auront lieu entre le 8 et 10 juillet pour les élèves qui se retrouvent avec une note moyenne entre 8 et 10. Avant ces épreuves, les bâtiments seront nettoyés "en profondeur", du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, le port du masque sera obligatoire et un sens sera indiqué avec "des panneaux et des autocollants" au sol pour faire respecter la distanciation sociale.