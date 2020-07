Bac 2020 : comment vont se dérouler les épreuves de rattrapage avec le Covid-19 ?

Les épreuves de rattrapage du bac 2020 auront lieu du 8 au 10 juillet

A cause du Covid-19, l'oral du bac de français a été annulé et le bac 2020 est à 100% en contrôle continu cette année (les examinateurs se sont basés sur les deux premiers trimestres). Et pour celles et ceux qui n'on pas obtenu leurs baccalauréat et qui se retrouvent avec une note moyenne entre 8 et 10, ils pourront avoir des épreuves orales de rattrapage entre le 8 et le 10 juillet 2020. Les élèves de terminale devront sélectionner deux matières, celles où ils ont eu les moins bonnes notes sont préférables.

Et comme l'a précisé le site du gouvernement, "des consignes seront données par note de service aux interrogateurs pour que les élèves ne soient interrogés que sur ce qui a été effectivement traité en classe avant la fermeture des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture". Quant aux épreuves de rattrapage en elles-mêmes, les lycéens auront 20 minutes de préparation puis 20 minutes à l'oral. Plusieurs établissements ont même mis en place des cours de préparation aux oraux de rattrapages du bac 2020 pour les élèves de terminale qui le souhaitent. Mais le coronavirus étant toujours présent, comment vont se dérouler ces épreuves orales pour ne pas attraper le virus ?

Voilà comment ça se passera à cause de la pandémie

Le site de BFMTV a révélé que les bâtiments sont nettoyés "en profondeur", "des rampes d'escaliers aux interrupteurs". Mais ce grand nettoyage n'est pas la seule mesure pour éviter la contamination pendant les rattrapages du bac 2020. Comme dans les nouvelles règles de sécurité dans les magasins, du "gel hydroalcoolique sera mis à disposition", un sens sera indiqué avec "des panneaux et des autocollants" au sol pour faire respecter la distanciation sociale, et les lycéens devront obligatoirement porter un masque pour entrer dans l'établissement (puis ils pourront l'enlever pour l'oral, sauf pour les personnes dites à risque).

Une fois dans la salle de l'épreuve de rattrapage, les lycéens devront présenter leur carte d'identité au jury mais "sans contact". Et bien sûr, une fois l'oral passé, les possibles futurs bacheliers ont interdiction de rester attroupés à plusieurs devant l'établissement.