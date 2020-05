Déconfinement : comment faire son shopping en respectant les règles de sécurité ?

En France, le déconfinement a commencé ce lundi 11 mai 2020. Et depuis, certains commerces ont pu rouvrir comme les magasins de vêtements. L'occasion de pouvoir de nouveau faire du shopping, vu que ça rend heureux (c'est scientifiquement prouvé). Mais comment faire les boutiques en toute sécurité ? Quelles sont les nouvelles règles à suivre aussi bien pour respecter la loi que pour éviter la propagation du coronavirus ? Le ministère du Travail a publié sur son site les nouvelles mesures sanitaires pour les commerces non alimentaires et la FNH (fédération nationale de l'habillement) a aussi posté ses recommandations. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour vos séances shopping post-confinement.

Porter un masque

Alors que le port du masque est obligatoire dans les transports, en revanche il ne l'est pas dans l'espace public en général. Et dans les commerces ? Le gouvernement recommande de porter un masque dans les espaces clos comme les boutiques. Désormais, le masque devrait donc être de rigueur lors de votre matinée ou de votre aprem shopping. Le masque sera même obligatoire chez certaines enseignes qui le décident, comme Decathlon par exemple. A noter que le personnel des boutiques est aussi encouragé à porter un masque.

Respecter les gestes barrières

Dès l'entrée dans un magasin, vous verrez que la pandémie du Covid-19 a changé plusieurs choses. A commencer par les portes des boutiques qui devraient être ouvertes, comme l'a préconisé le ministère du Travail. Cela évitera aux clients de toucher les poignées des portes.

En vitrine et/ou dans les rayons, vous verrez aussi des affiches qui rappellent les gestes barrières et la règle de la distanciation sociale de 1 mètre. Mais pas que. Les commerces sont invités à aussi indiquer le nombre de clients maximum à l'intérieur (car il y a un nombre maximal de personnes par mètre carré à respecter). Du coup vous risquez de vous retrouver dans les files d'attente à l'extérieur. Le panneau doit aussi vous rappeler d'emmener vos propres sacs. Pensez donc à opter pour un tote bag ou un cabas pour faire votre shopping.

Et quand la taille du magasin le permet, un flux d'entrée et de sortie est installé. Vous n'avez qu'à suivre les marquages au sol pour savoir par où passer.

Rayons et cabines : voilà comment ça va se passer

Une fois dans les boutiques, en plus de la distanciation sociale et du sens à respecter (quand il y en a un), il y a d'autres changements. Vous allez ainsi sans doute remarquer qu'il y a moins de vêtements sur les portants et les étagères. Pourquoi ? Parce que les employés doivent sortir un seul article par taille pour les vêtements (cela limite les contacts).

Et si vous devez essayer un vêtement dans les cabines ? Le port du masque est recommandé dans les cabines d'essayages. Quant à la file d'attente, elle sera organisée différemment, avec un accès échelonné. Et si vous n'achetez pas le vêtement essayé, il sera mis en quarantaine au minimum 4 heures, puis éventuellement passer à la vapeur avec désinfectant avant d'être de nouveau placé dans les rayons.

Pour les boutiques de maquillage

Dans des magasins comme Sephora, Marionnaud ou encore Nocibé, il y a d'autres règles à respecter. Comme dans les rayons beauté du Bon Marché, les clients sont encouragés à se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de tester les produits. Et les employés doivent quant à eux suivre un protocole strict, notamment l'utilisation d'ustensiles jetables à usage unique s'ils vous maquillent ou vous font tester un fond de teint, un fard à paupières ou encore un blush.

Et à la caisse ?

Une fois à la caisse, les vendeurs vous encourageront à payer par carte et sans contact dès que c'est possible. Et si vous réglez en espèces ? Alors les salariés devraient vous passer une soucoupe pour poser la monnaie (billets et pièces).

Plusieurs caisses devraient aussi avoir un écran transparent, souvent en plastique/plexiglas, entre vous et les caissiers. Un marquage au sol aussi sera là pour vous rappeler où vous placer dans la file d'attente, histoire de garder 1 mètre de distance avec les autres clients. Sans oublier que les magazines aux caisses devraient être enlevés.

Le gouvernement a aussi conseillé aux magasins de mettre une caisse spéciale pour les retraits des commandes.

Gel hydroalcoolique et désinfection

Toujours dans le but de lutter contre le coronavirus, les magasins doivent mettre à votre disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin et près des caisses. Les salariés, eux, "doivent également avoir en permanence près de leur poste de travail du gel hydroalcoolique, des lingettes nettoyantes, du savon, de l'essuie-tout, des sacs-poubelle et une boîte de mouchoirs en papier par personne" a précisé le ministère du Travail.

Et côté nettoyage et désinfection, toutes les boutiques ont été invitées à suivre "un protocole de nettoyage avec périodicité et traçage de tous les espaces, des équipements de travail, des outils, des poignées de portes et boutons, zones de paiement, matériels, plus généralement de tout objet et surfaces susceptibles d'avoir été contaminés".