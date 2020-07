KJ Apa débarque sur TikTok et fait déjà monter la température 🔥

L'arrivée de l'ex de Clara Berry sur TikTok est aussi l'occasion pour ses fans de découvrir un peu mieux son nouveau look barbu et cheveux longs. Si certains aiment et préfèrent la star comme ça, d'autres ne se sont pas gênés pour lui demander de se raser la barbe et de se couper les cheveux. On retient surtout le nom de son compte, qu'il a changé : "fifiisqueen" parce qu'il n'y a "qu'une reine et c'est fifi". Tout à fait !