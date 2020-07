Charli D'Amelio menacée de viol et harcelée par Peaches : TikTok bannit l'influenceuse

Charli D'Amelio harcelée

Pourquoi Peaches s'acharne-t-elle autant sur Charli D'Amelio ? La maman de 19 ans (elle a une petite fille) laisse souvent des messages très déplacés à caractère sexuel à la star de TikTok, aux 67 millions d'abonnés. Elle est par exemple apparue lors de l'un de ses live Instagram pour lui demander de "coucher" avec Noah Schnapp (Stranger Things) en direct. Peaches a tellement insisté que la petite soeur de Dixie D'Amelio a quitté la vidéo avant la fin : elle semble avoir oublié qu'il est illégal de faire des remarques sexuelles à une personne mineure.

"J'ai trouvé un homme de 30 ans pour violer Charli"

Peaches a en effet totalement zappé cette règle puisqu'elle est allée encore plus loin en annonçant avoir trouvé un homme de 30 ans pour violer Charli D'Amelio : "Tu as bien reçu la photo du corps de la fille ? Si vous savez où se trouve Charli, donnez sa localisation en commentaires parce que j'ai payé cette homme pour lui violer sa ch*tte." Non, mais what ? L'influenceuse a ensuite posté un message tout aussi flippant : "Je veux que le trou du c*l de Charli soit violé par une grosse et longue b*te noire, pour que ça saigne."

Totalement choqués par ce harcèlement et ces menaces très graves, les fans de l'ex de Chase Hudson s'en sont violemment pris à Peaches, ont demandé à ce qu'elle soit envoyée en prison et à ce que TikTok banisse son compte et ont proposé d'appeler la police. Leur voeu a été exaucé puisque TikTok a complètement blacklisté Peaches sauf que ce n'est pas encore assez pour la communauté de Charli D'Amelio.