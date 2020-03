Stranger Things : Noah Schnapp traumatisé par... les cheveux de Will

Stranger Things est peut-être l'une des séries plus regardées et appréciées dans le monde depuis quelques années, mais jouer dans la fiction n'est pas toujours la chose la plus simple au monde pour les acteurs. Et ce n'est pas Noah Schnapp qui dira le contraire. Présent sur le plateau de Jimmy Fallon, l'interprète de Will Byers a révélé ce qui l'agaçait profondément sur les plateaux.

Noah Schnapp traumatisé par son personnage

Tandis que l'animateur du Tonight Show déclarait sur le ton de la moquerie : "Parlons un peu de ta coupe de cheveux [dans la série]. C'est l'une des meilleures choses à la télévision", le comédien lui a immédiatement répondu "Non, c'est l'une des pires". Et pour cause, il n'arrive plus à se regarder dans un miroir.

Relancé par Jimmy Fallon à ce sujet, Noah Schnapp a non seulement révélé : "Je ne sais même pas quoi dire... Je leur demande littéralement tout le temps 'Peut-être que Will pourrait se raser la tête ?!'", mettant ainsi en avant son mal-être dans la peau du pote de Mike, avant de carrément remettre en cause la hype des années 80, période à laquelle se déroule l'intrigue : "Mais sérieusement, est-ce que tout le monde avait cette coupe de cheveux à cette époque ? Qui choisirait consciemment d'avoir cette coupe ?!"

Vous l'aurez compris, inutile de lui offrir des Playmobil à Noël, Noah Schnapp le prendrait très mal !