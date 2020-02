Stranger Things saison 4 : Will est-il gay ? Noah Schnapp répond

Will est-il gay ?

"Ce n'est pas de ma faute si tu n'aimes pas les filles". D'une simple phrase balancée par Mike dans l'épisode 3 de la saison 3 de Stranger Things à l'occasion d'une dispute avec Will est née une multitude de théories sur la sexualité de ce dernier. Est-il gay ? Est-il asexuel comme pourrait également le suggérer sa réplique "Je ne tomberai pas amoureux" dite dans l'épisode 1 ?

C'est ce qu'a tenté de savoir le Hollywood Reporter en interrogeant Noah Schnapp, son interprète : "Est-ce que ton interprétation à ce sujet tend vers l'une de ces options ou bien n'est-il tout simplement pas prêt à grandir ?". Réponse du comédien ? "Rien n'est gravé dans le marbre. C'est au public d'imaginer ce qu'il veut et je pense que les créateurs ont fait ça volontairement".

Un comportement distant logique

Mais si Noah Schnapp comprend que "certaines personnes perçoivent Will comme gay ou asexuel", il imagine plutôt son personnage être tout simplement victime des conséquences de ses épreuves vécues en saison 1, "Comme je le vois, il a été coincé dans l'Upside Down, il a été éloigné pendant très longtemps de ses amis qui ont commencé à grandir alors qu'il était dans l'autre monde. Et quand il est revenu, tout le monde avait changé mais lui n'était encore que ce gamin qui voulait faire des choses d'enfants." Autrement dit, "Will n'était pas prêt à affronter une telle maturité et s'imaginer avoir des relations."

Le point positif, c'est que cette question pourrait être abordée dès cette saison 4, actuellement en préparation, "Donc c'est ce qu'il va tenter de faire maintenant". Et si l'acteur ne peut rien dire au sujet des nouveaux épisodes, il a néanmoins confié, "J'ai lu les 4 premiers scénarios et ils sont incroyables. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec la suite de la saison".