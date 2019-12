Lucifer, Stranger Things, La Casa de Papel... Top 20 des séries les plus regardées en 2019

La série numéro 1 est...

Avec son accent british, son humour noir et son charme démoniaque, c'est Lucifer qui arrive premier du top 20 réalisé par l'application TV Time. Celle-ci a en effet classé les 20 séries les plus regardées en streaming en 2019. Et c'est le show diffusé sur Netflix, avec Tom Ellis dans le rôle principal, qui arrive numéro 1. Les aventures de Lucifer à Los Angeles, qui pourrait avoir un spin-off, entre enquêtes de police, histoires de familles divines et relations amoureuses plaît donc énormément.

Le reste du top 3 est composé de Stranger Things (2ème) et de Money Heist alias La Casa de Papel (3ème). Eleven (Millie Bobby Brown) et ses amis ont donc réussi à séduire un grand nombre de personnes, tout comme les braqueurs espagnols aux surnoms de villes du monde entier.

Game of Thrones ne fait pas partie du classement

Le reste du classement est très éclectique avec aussi bien des séries teen comme Sex Education (7ème), Les Nouvelles Aventures de Sabrina (10ème) ou encore The Society (20ème), que des shows de MCU comme Marvel's The Punisher (14ème) et Marvel's Jessica Jones (18ème) mais aussi des séries plus sombres telles que Black Mirror (12ème), Midhunter (17ème) et Dark (13ème).

Cependant, il reste une grande absente : Game of Thrones. A bien regarder le classement, il y a d'ailleurs une majorité de shows Netflix et très peu d'autres plateformes de streaming représentées. Mais ce top 20 réunissant les séries les plus matées en streaming et non sur une chaîne, cela expliquerait pourquoi il manque GOT.