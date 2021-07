McFly et Carlito ont bien volé avec la Patrouille de France... et interpellent Emmanuel Macron

"Je suis choqué" avoue McFly, avant de rappeler à Emmanuel Macron de faire son gage

En plus de filmer la préparation et leur vol, McFly et Carlito se sont aussi montrés après. "Les amis, ça y est on est au sol, on est rentré" a expliqué McFly dans sa story sur Instagram. "Je suis choqué, je me suis pris des G dans la gueule" a-t-il confié, "vous verrez tout dans la vidéo qui sort dimanche". "Ils sont tellement forts, vous n'imaginez pas comme c'est incroyable ce qu'ils font" a-t-il précisé à propos des pilotes de la Patrouille de France.

"Enorme Bigup à l'armée de l'Air" a ajouté Carlito dans sa story Instagram, ils ont été "très bienveillants, ils ont pris le temps de nous expliquer, nous mettre à l'aise, ils respectent YouTube et surtout savent transmettre leur passion". Un proche a cependant révélé au Parisien : "Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un qui l'a un peu moins bien vécu que l'autre" le vol dans les Alpha Jets...

McFly a aussi rappelé : "Maintenant, c'est au tour de Monsieur le président". Parce que McFly et Carlito ont relevé le défi lancé par Emmanuel Macron. Mais le chef de l'État s'était engagé lui aussi à faire un gage : afficher le portrait des YouTubeurs lors d'une interview ou d'une allocution.