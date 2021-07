McFly et Carlito : vol du 14 juillet confirmé avec la patrouille de France, à Macron de jouer le jeu

McFly et Carlito seront avec la Patrouille de France le 14 juillet

Le président de la République française, Emmanuel Macron, avait remercié McFly et Carlito pour leur "Maradon". Depuis, le chef d'Etat et les YouTubeurs se sont rapprochés, au point de tourner une vidéo lunaire à l'Elysée, dans laquelle Emmanuel Macron s'était prêté au concours d'anecdotes avec McFly et Carlito. Arrivés à égalité à la fin, le président avait lancé un défi aux stars de YouTube : monter dans un avion avec la Patrouille de France, le 14 juillet 2021. "On sera dans les avions le 14 juillet et je pense qu'on va tout simplement gerber !" avait avoué le duo. Et selon le JDD (Journal Du Dimanche), les influenceurs vont bel et bien relever le défi le jour de la fête nationale. Donc non, ce n'était pas une blague.