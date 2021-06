Justin Bieber a rencontré Emmanuel et Brigitte Macron : les photos WTF qui affolent les réseaux

En même temps, pour rappel, le président avait bien reçu Rihanna et Emma Watson. Sans oublier son concours d'anecdotes avec McFly et Carlito, ou encore le débat entre Gabriel Attal et EnjoyPhoenix. Donc bon, à la fin, on s'attend à voir débarquer un jour les Marseillais ou les Anges à l'Elysée.

C'est Justin Bieber qui aurait demandé à rencontrer Emmanuel Macron... pour parler de la jeunesse

Non seulement Justin Bieber et Hailey Bieber ont rencontré Emmanuel Macron et Brigitte Macron, mais en plus, selon BFMTV, c'est la star mondiale de la chanson qui aurait "demandé à rencontrer le président de la République". Vous avez bien lu : c'est l'artiste qui a battu un record historique avec Changes qui avait envie de voir le chef de l'Etat.

Mais pour parler de quoi ? Politique, musique, leurs dernières vacances d'été, son apéro préféré ? "Ils ont discuté de questions relatives à la jeunesse" précise le média. En clair, Justin Bieber, dont la fortune est estimée à 285 millions de dollars et qui vit aux Etats-Unis, est venu tchatcher avec Emmanuel Macron sur les jeunes qui habitent en France. On se demande s'ils ont parlé des cours à distance, des épreuves du bac qui ont été modifiées, des problèmes avec le Crous et de la précarité étudiante.

Après ça, Justin Bieber et Hailey Bieber sont allés déjeuner au restaurant Dinand par Ferdi, dans le 8ème arrondissement de Paris, pas loin de l'Elysée, puis ont dîné le soir au Stresa, dans le même arrondissement. Quant à Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ils ont reçu une autre star de la musique, Jean-Michel Jarre, pour un concert dans la cour d'honneur de l'Elysée.