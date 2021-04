Selena Gomez interpelle Emmanuel Macron sur les vaccins : il lui répond

Selena Gomez s'adresse à Emmanuel Macron pour lui demander des "des dollars ou des doses" de vaccins pour les pays pauvres

Lady Gaga avait présenté One World : Together at Home, un grand concert caritatif en hommage au personnel soignant lors du premier confinement pour lutter contre le coronavirus. Et maintenant, Global Citizen a fait appel à Selena Gomez pour le concert caritatif Vax Live : The Concert To Reunite The World. Le but ? Récolter des fonds pour financer la vaccination dans le monde entier, et surtout dans les pays les plus pauvres. L'event sera pré-enregistré au SoFi Stadium de Los Angeles (Etats-Unis) et diffusé le 8 mai 2021 sur plusieurs chaînes américaines et sur YouTube. Et outre Selena Gomez, plusieurs stars seront de la partie comme Jennifer Lopez, J. Balvin, H.E.R. ou encore les Foo Fighters.

Avant même ce concert caritatif pour que tout le monde ait accès aux vaccins contre la Covid-19, Selena Gomez a commencé à en parler sur les réseaux. Et la chanteuse a même interpellé le président français Emmanuel Macron sur Twitter, ce samedi 24 avril 2021. L'ex star Disney qui était dans Les Sorciers de Waverly Place (elle avait retrouvé David Henrie pour un autre projet), a ainsi déclaré dans un tweet : "Rejoignez-moi et envoyez un message au président français Emmanuel Macron et aux autres dirigeants du #G7 pour leur demander de promettre des dollars ou des doses pour aider tout le monde dans le monde à combattre la pandémie de Covid-19. #VaxLive". Son objectif est de "rendre les vaccins accessibles à tous" et de "mettre fin à la pandémie pour tous, partout".