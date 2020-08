Selena Gomez et David Henrie réunis... mais pas pour Les Sorciers de Waverly Place !

Les fans des Sorciers de Waverly Place ont-ils encore raison de croire au possible retour de la série ? La réponse est oui car David Henrie est motivé à organiser ces retrouvailles : "Je dois faire attention en disant ça pour ne pas créer de faux espoirs, mais tout le monde est partant. Je ne pense pas que quelqu'un soit opposé à cette idée, c'est juste une question de temps. Ça peut être demain comme l'année prochaine", a-t-il confié dans une vidéo YouTube avec Gregg Sulkin. Pour le moment, rien n'est fait !

Selena Gomez et David Henrie réunis pour This is the year

Les adeptes des Sorciers de Waverly Place ont eu l'espoir d'en savoir plus quand Selena Gomez, qui a rejoint le casting de la nouvelle série de Hulu, et David Henrie ont partagé leurs retrouvailles le 9 août 2020. Malheureusement pour eux, les deux acteurs n'étaient pas réunis pour parler de la série Disney Channel, mais pour la promo du film This is the Year, le premier de David Henrie en tant que réalisateur.

Selena Gomez, productrice exécutive du long-métrage, et son grand frère de fiction ont annoncé qu'une soirée spéciale est organisée le 28 août pour la bonne cause. Au programme ? Début de soirée avec David Henrie et l'interprète de Good For You, diffusion du film en avant-première, séance de Q & A animée par les stars TikTok, Charli D'Amelio et sa grande soeur Dixie D'Amelio et un concert du groupe lovelytheband. La somme de la vente des places sera reversée à la fondation PLUS1 Covid-19.