Selena Gomez de retour dans une nouvelle série

Selena Gomez de retour dans une série !

Après une période compliquée en 2018 (elle a été internée en hôpital psychiatrique suite à des crises d'angoisse à répétition), Selena Gomez a retrouvé la forme et prépare aujourd'hui plein de nouveaux projets comme elle l'a confié sur Instagram. Elle est d'ailleurs présentatrice de sa propre émission de cuisine, Selena + Chef, sur HBO Max, qui commence le 13 août, mais ce n'est pas tout.

La chanteuse rejoint le casting de la nouvelle série de Hulu, Only Murders in the Building, aux côtés de Steve Martin et Martin Short. L'histoire ? Trois inconnus, passionnés par les histoires de meurtres et pas que, se retrouvent mêlés à un crime.

"Ça réserve de belles surprises"

Le patron de Hulu, Craig Erwich, a donné plus d'infos sur ce nouveau show dans une interview accordée à Deadline : "J'ai entendu le pitch mercredi, ce fut la meilleure heure de toute ma semaine. C'est vraiment spécial et surprenant émotionnellement parlant. C'est vraiment moderne, ça réserve de belles surprises."

Only Murders in the Building, créée par Steve Martin et John Hoffman, est le premier rôle de Selena Gomez depuis Un jour de pluie à New York de Woody Allen et The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Steven Martin et Martin Short, eux, se connaissent très bien puisqu'ils ont joué ensemble dans Le Père de la mariée 1 et 2, Trois amigos ! et Le Prince d'Égypte.