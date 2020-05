Selena Gomez va animer une émission de cuisine depuis chez elle sur HBO Max

Car oui, c'est pendant le confinement que Selena Gomez s'est filmée depuis chez elle. Dans l'émission, elle vous donnera ainsi des recettes de cuisine simples à refaire chez vous. Celle qui avait avoué avoir été "abusée émotionnellement" par Justin Bieber lorsqu'ils étaient en couple sera rejointe à distance par un autre chef cuisinier dans chaque épisode. Ensemble, ils cuisineront chacun depuis chez lui tous styles de cuisine. Et ils vous donneront aussi quelques astuces pour que vos plats soient meilleurs. Un programme qui comptera 10 épisodes.

"J'ai toujours clamé haut et fort mon amour pour la nourriture"

Dans le même communiqué, Selena Gomez a confié être gourmande depuis sa plus tendre enfance : "J'ai toujours clamé haut et fort mon amour pour la nourriture. Je crois qu'on m'a demandé des centaines de fois en interview quel serait mon autre carrière, ce que j'aurais fait, et j'ai toujours répondu que ça aurait pu être amusant de devenir chef".

"Je n'ai pas de formation par contre" a-t-elle précisé, mais "comme plusieurs, en confinement à la maison, je me retrouve à cuisiner beaucoup plus et à expérimenter dans ma cuisine". Grâce au confinement, l'interprète de Good For You s'est donc améliorée en cuisine et va en faire profiter ses nombreux fans.