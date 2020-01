Selena Gomez "abusée émotionnellement" par Justin Bieber ? Elle se confie

"J'ai été victime de certains abus"

Il y a 10 ans, Selena Gomez et Justin Bieber vivaient une idylle avec des hauts et des bas. Les deux stars n'ont cessé de se mettre en couple et de se séparer entre 2010 et 2015, avant de se remettre ensemble en 2018, puis de rompre encore une fois la même année. Depuis cette dernière rupture, le Bieb's s'est marié à la top Hailey Baldwin.

Interviewée à la NPR (National Public Radio), Selena Gomez est revenue sur le titre Lose You To Love Me qui figure sur son dernier album "Rare", sorti le 10 janvier 2020. Elle confirme que la chanson parle du chanteur canadien et a avoué que leur relation était abusive pour elle.

Dans ce tube, "vous dites adieu à Justin Bieber qui est, j'imagine, celui que vous évoquez" a demandé Lulu Garcia-Navarro, ce à quoi l'artiste américaine a répondu : "Vous deviez le nommer, je comprends", mais "j'ai fini par y trouver de la force. Il est dangereux de rester dans une mentalité de victime". "Et je ne dis pas ça pour manquer de respect, je sens que j'ai été victime de certains abus" a-t-elle révélé.

"Vous voulez dire de l'abus émotionnel ?" a réagi son interlocutrice. "Oui" a assuré l'ex star de la série Les sorciers de Waverly Place sur Disney Channel. Elle aurait donc subi des violences psychologiques de la part de celui qui partageait sa vie.

"Je suis heureuse que cela soit terminé"

Selly, comme la surnomment ses fans, a semble-t-il eu du mal à s'en remettre puisqu'elle a passé pas mal de temps en hôpital psychiatrique juste après leur ultime séparation. "J'ai dû trouver une façon de comprendre ça en tant qu'adulte. J'ai dû apprendre à comprendre les choix que je faisais" a expliqué Selena Gomez toujours à propos de cette relation abusive avec Justin Bieber, "Bien qu'il est évident que je ne veux pas passer le reste de ma vie à parler de ça, je suis vraiment fière de pouvoir dire que je me sens plus forte que jamais et que j'ai trouvé un moyen de surmonter tout ça avec autant de grâce que possible".

Mais attention, l'actrice et chanteuse tient à souligner que leur couple a aussi eu du bon, qu'il n'y avait pas que du mauvais. "C'est une chanson tout sauf haineuse qui dit avant tout que je vivais quelque chose de beau, et je ne nierai jamais que ça l'était" a-t-elle indiqué, "C'était aussi très difficile et je suis heureuse que cela soit terminé".