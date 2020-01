Selena Gomez dévoile son nouvel album "Rare"... et s'adresse encore à Justin Bieber ?

Tout comme son ex Justin Bieber, qui est revenu sur le devant de la scène avec son single Yummy, Selena Gomez fait son grand retour après plus de quatre ans d'absence. Son come-back a commencé en octobre 2019 avec les morceaux Lose You To Love Me et Look At Her Now, premiers extraits de son nouvel album "Rare". Morceaux dans lesquels elle règle ses comptes avec le mari de Hailey Baldwin : "In two months, you replaced us / Like it was easy", chante-t-elle notamment dans Lose You To Love Me.

Justin Bieber visé dans le morceau Cut You Off ?

Selena Gomez n'a jamais caché que son troisième opus, au stylé rétro et électro, serait inspiré de sa vie et des coups durs qu'elle a vécus ces dernières années. L'interprète de Bad Liar s'adresserait d'ailleurs une nouvelle fois à Justin Bieber dans le son Cut You Off : "I've been carrying for fourteen-hundred-sixty days", certains internautes pensent que cette phrase est un message subliminal dédié au chanteur canadien. C'est possible après tout, mais un Twittos a balancé qu'elle ferait en réalité référence à ses 4 ans d'absence. En tout cas, Selena Gomez est encore très marquée par sa rupture avec le Bieb's.