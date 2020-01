Selena Gomez réagit aux critiques sur 13 Reasons Why : "L'objectif, c'est de dire réveillez-vous"

"Les gens ont peur de parler de harcèlement scolaire"

Alors que 13 Reasons Why pensait délivrer un message fort en dénonçant le harcèlement scolaire de plus en plus présents dans les écoles, elle fait polémique malgré elle. La série reçoit beaucoup d'attaques depuis sa mise en ligne sur Netflix : certaines personnes lui reprochent des scènes trop violentes, comme celle du suicide de Hannah qui a été supprimée, des mauvaises décisions artistiques ou encore d'augmenter les suicides chez les ados. Face à toutes ces critiques, Selena Gomez a tenu à défendre 13 Reasons Why, dont elle en est la productrice.

Invitée sur le plateau de Quotidien, pour la promotion de son album Rare, l'interprète de Look At Her Now a répondu aux détracteurs : "Certains pourraient dire que c'est controversé, je comprends. Mais la raison pour laquelle 13 Reasons why a eu autant de succès ou a autant dérangé d'autres gens, c'est parce que c'est réel, c'est la vérité. Les gens ont peur de faire peur et de parler de harcèlement scolaire, en parlant de cette personne dont on ne sait pas ce qu'elle vit. Or maintenant, le problème est devenu de pire en pire avec les réseaux sociaux. L'objectif c'est de dire réveillez-vous, parce que ça arrive et ça se produit pour des enfants de plus en plus jeunes. Et pour moi, ça ne va pas."