Selena Gomez de retour sur Instagram : elle tease ses nouveaux projets

Depuis l'annonce de son émission de cuisine pour HBO Max, Selena Gomez a aussi préparé d'autres projets. Et elle a teasé : "Il y a tellement de choses excitantes à venir que j'ai hâte de partager avec vous tous". Pourquoi n'a-t-elle pas mis ses fans au courant plus tôt ? A cause du coronavirus : "Je pense juste qu'au début de cette année, avec tout ce qui se passe, c'était un peu insensible de publier des choses qui peuvent être un peu juste... joyeuses ou festives, c'était vraiment difficile pour moi".

"Je vais vous montrer encore plus de choses personnelles"

Celle qui avait révélé que son "pire" baiser était avec Dylan Sprouse sur Disney Channel a donc beaucoup travaillé pendant le confinement. "Et j'ai pris le temps d'apprendre, d'apprendre vraiment ce qui se passe et je continue d'en faire ma priorité" a ainsi confié Selena Gomez, "Mais, juste pour vous faire savoir que je vais être un peu plus impliquée et que j'envoie juste plus d'amour et que je vais vous montrer encore plus de choses personnelles et ce que j'ai fait". Et elle a conclu en remerciant ses fans d'être toujours là malgré son absence : "Merci d'être ici, et merci de toujours me soutenir et je vous en parlerai bientôt".