Les Sorciers de Waverly Place, les retrouvailles ? "Ca peut être demain comme l'année prochaine"

Avec l'arrivée de Disney+ , les fans de Disney Channel peuvent se replonger dans leurs anciennes séries préférées comme Lizzie McGuire, qui va avoir le droit à un reboot, Jessie, Phénomène Raven, Shake It Up ou encore Les Sorciers de Waverly Place. Selena Gomez et David Henrie sont eux aussi nostalgiques de l'époque des Sorciers de Waverly Place puisqu'ils adoreraient voir naître un reboot : "Selena et moi parlons de ce à quoi pourrait ressembler ce reboot. On a tout un plan. On a un vrai truc", a confié l'ex-interprète de Justin Russo de ET Live.

"Il y a de l'espoir sur ces retrouvailles"

Depuis, nous n'avons pas eu d'infos à ce sujet, mais sachez que David Henrie a toujours pour projet d'organiser des retrouvailles comme il l'a confié dans une vidéo YouTube avec son pote Gregg Sulkin, qui jouait aussi dans Les Sorciers de Waverly Place : "j'ai parlé à quelques personnes, dont celles qui prennent les décisions. J'ai aussi parlé à ma soeur Selena, je dois faire attention en disant ça pour ne pas créer de faux espoirs, mais tout le monde est partant. Je ne pense pas que quelqu'un soit opposé à cette idée, c'est juste une question de temps. Ca peut être demain comme l'année prochaine. Mais je peux dire qu'il y a de l'espoir sur ces retrouvailles."

L'ancien interprète de Mason, Gregg Sulkin, est lui aussi pour cette idée : "je serai tellement honoré et privilégié si je pouvais retravailler avec David DeLuise, Maria Canals-Barrera, Jennifer Stone (devenue infirmière, ndlr), Jake T. Austin et Selena Gomez."