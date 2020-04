Les sorciers de Waverly Place : l'actrice qui joue Harper est infirmière et fait face au coronavirus

Jennifer Stone était comédienne depuis son plus jeune page, dès 6 ans elle tournait déjà dans des publicités et se retrouvait sur scène au théâtre. Après Les sorciers de Waverly Place, qui pourraient être de retour avec une suite ou un reboot, elle avait enchaîné des rôles dans un film Disney appelé SOS Daddy, dans la comédie Lolita malgré moi 2 ou encore dans le film d'horreur Les Portes de l'enfer : La légende de Stull. Et depuis 2013, plus rien. C'est sans doute pour cela qu'elle a ensuite changé de voie professionnelle, comme plusieurs anciens acteurs Disney.

"J'espère simplement être à la hauteur"

Celle qui incarnait la meilleure amie d'Alex Russo, qui était complètement fantasque et qui bossait beaucoup à l'école, est donc désormais sur le front avec le personnel soignant face au coronavirus. Dans son post Insta, Jennifer Stone a confié : "Un très bon ami à moi (@maiarawalsh) m'a fait remarquer qu'aujourd'hui est la #journéemondialedelasanté. C'est aussi le jour où je suis passée de bénévole, puis d'étudiante infirmière, à résidente infirmière".

Grâce à ce nouveau job, elle espère pouvoir sauver des vies malgré la pandémie : "J'espère simplement être à la hauteur de tous les incroyables prestataires de soins de santé qui sont en première ligne maintenant que je me prépare à les rejoindre".