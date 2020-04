Coronavirus : le concert caritatif de Lady Gaga rapporte gros pour l'OMS

Le coronavirus continue de faire rage dans le monde entier : plus de 160 000 morts ont été recensés depuis l'apparition de la pandémie. Pour ralentir la propagation et venir en aide au personnel soignant, qui se bat tous les jours pour sauver les victimes, il est important de rester chez soi. Les stars, elles, se mobilisent pour récolter des dons pour la lutte contre le Covid-19 : Jul a par exemple mis aux enchères ses disques de platine et d'or, le patron de Twitter, Jack Dorsey, a offert 1 million de dollars ou encore Justin Bieber et Leonardo DiCaprio se sont engagées avec le All in Challenge.

Lady Gaga et Céline Dion réunies pour un concert caritatif

De son côté, Lady Gaga a levé 35 millions de dollars pour l'OMS, mais elle ne s'est pas arrêtée là : l'actrice de A Star is Born a organisé un big concert caritatif de 8 heures avec l'Organisation mondiale de la santé. Lady Gaga n'était pas seule pour One World : Together at Home.

Alicia Keys, Céline Dion, Angèle, Christine and the Queens, Niall Horan, Charlie Puth, Shawn Mendes, Camila Cabello, Christine and the Queens, Liam Payne, Kesha, Ellie Goulding, John Legend et plein d'autres stars ont chanté de chez elles. L'acteur Pierce Brosnan et l'animateur Jimmy Fallon ont aussi répondu présents pour le show en mode confiné. Grâce à ces personnalités, c'est 127 millions de dollars qui ont été récoltés !