Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker 2 : elle confirme en vidéo !

C'est officiel : Lady Gaga sera de retour au cinéma dans le film Joker 2, intitulé Joker : Folie à deux. La chanteuse vue dans A Star is Born et House of Gucci a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec une vidéo. Elle donnera donc la réplique à Joaquin Phoenix dans la suite du film de Todd Philipps sorti en 2019 et incarnera Harley Quinn.