A Star is Born : 5 secrets sur le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper

4. Lady Gaga a écrit Shallow (et de nombreuses autres chansons du film)

Si A Star is Born est un remake, la plupart des chansons ont été écrites spécialement pour le film. Et qui de mieux que Lady Gaga dont la réputation n'est plus à faire pour les composer ? La méga star de la chanson a écrit de nombreuses chansons présentes sur la bande-originale. Parmi elles ? Shallow, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure chanson, I'll Never Love Again, Always Remember Us This Way ou encore Is That Alright. Bradley Cooper a également écrit plusieurs titres de la BO comme Too Far Gone ou Alibi.

5. Le vrai chien de Bradley Cooper est dans le film

L'autre star de A Star is Born, c'est l'adorable chien d'Ally et Jackson. Un toutou 100% mignon qui est en fait le vrai chien de Bradley Cooper et qui s'appelle Charlie. Sa présence avait d'ailleurs une double signification : elle permet de montrer un côté plus intime et familial de la vie de Jackson et Ally mais rend aussi hommage au papa de Bradley Cooper, décédé en janvier 2011, dont le surnom était Charlie.