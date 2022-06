Joker 2 : exit Margot Robbie ? Lady Gaga en négo pour jouer Harley Quinn dans une suite... musicale ?!

Lady Gaga dans Joker 2 avec Joaquin Phoenix ?

Joaquin Phoenix était magistral en ennemi juré de Batman, Arthur Fleck alias le Joker dans le film éponyme. Et alors que les gens se demandaient si la voisine d'Arthur est morte ou vivante à la fin de Joker, une suite est prévue. Joker 2 devrait s'appeler Joker : Folie à deux, qui fait référence à un terme médical désignant un trouble mental identique ou similaire qui affecte deux individus (ou plus), généralement d'une même famille. On pense forcément au Clown Prince du Crime et à sa Harley Quinn.

Et selon The Hollywood Reporter, c'est Lady Gaga qui devrait se retrouver en Harley Quinn dans la suite du film de l'univers DC Comics qui avait plusieurs références cachées à Batman. "Lady Gaga est en pourparlers pour jouer aux côtés de Joaquin Phoenix dans la suite du Joker du réalisateur Todd Phillips" est-il indiqué. Depuis ses rôles dans A Star is Born de Bradley Cooper et House of Gucci de Ridley Scott, Lady Gaga est devenue une actrice bankable en plus d'être une chanteuse de renom.

"Les détails sur son personnage sont gardés secrets, mais le Joker est connu pour sa relation abusive avec Harley Quinn, sa psychiatre à l'asile d'Arkham, qui tombe amoureuse de lui et devient son acolyte et sa partenaire dans le crime" est-il précisé, "Il n'est pas clair si Phillips et sa compagnie utilisent d'autres personnages de DC".