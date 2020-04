Leonardo DiCaprio, Bieber... les stars engagées contre le Coronavirus avec le All in Challenge

Plus que jamais, les célébrités sont sur le devant de la scène pour soutenir les efforts des associations face à la crise sanitaire sans précédent qui touche le monde entier. En France McFly & Carlito ont récolté plus de 400 000 euros lors d'un live pour soutenir les soignants et plus de 350 célébrités ont enregistré une chanson pour lever des fonds. Aux USA aussi, les acteurs, chanteurs et chefs d'entreprises sont généreux. Le boss de Twitter a fait don de 1 milliard de dollars et Lady Gaga a levé 35 millions de dollars pour l'OMS.

Le All in Challenge, une collecte de fond XXL

Parmi les autres belles initiatives, on retrouve le All in Challenge. Créé par Michael Rubin, fondateur du site de vente en ligne Fanatics, il se veut être "la plus grande collecte de fonds digitale de l'histoire" et espère récolter des dizaines de millions de dollars. 100% de l'argent récolté sera reversé afin de nourrir les personnes dans le besoin (jeunes, personnes âgées et personnel soignant, notamment). Deux types de collectes sont organisées : des ventes aux enchères ou bien des appels aux dons qui, selon le montant, vous donnent plus ou moins de chance de gagner.

Pour attirer les donateurs, Fanatics a fait appel à des célébrités. Vous pouvez par exemple gagner un rôle de figurant dans le prochain film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, vous offrir une séance de shopping et faire des TikTok avec Charli + Dixie, avoir droit à la venue de Justin Bieber chez vous pour un mini-concert ou bien participer à un concert des Chainsmokers depuis les coulisses. Il faut au moins donner 10 dollars pour participer au tirage au sort.