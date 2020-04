Jul met ses disques de platine aux enchères et offre 30.000 euros aux hôpitaux

Les stars sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser pour aider le personnel soignant, qui se bat chaque jour pour sauver les victimes du Covid-19, et les hôpitaux saturés. Bigflo & Oli, SCH, Soolking et 346 autres stars se sont par exemple réunies pour la chanson Et demain ?, Nabilla Benattia a offert 10 000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, Antoine Griezmann et Squeezie ont récolté des fonds pour la Croix Rouge ou encore Mcfly & Carlito ont organisé le maradon.

Jul fait don de 30.000 euros !

Jul souhaite lui aussi venir en aide dans cette lutte contre le coronavirus. C'est donc pourquoi le rappeur marseillais a décidé "de mettre aux enchères" tous ses disques certifiés d'or et de platine et de "faire un chèque de 30 000 euros" pour les hôpitaux et les médecins. Jul encourage ensuite ses abonnés, mais aussi les artistes à participer à la vente aux enchères : "Ça ferait du bien pour les malades et les hôpitaux qui en ont besoin", a-t-il expliqué sur Instagram avant d'annoncer que l'événement se tiendra du 17 au 27 avril 2020 sur le compte la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France.