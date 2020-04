Antoine Griezmann, Squeezie, Gotaga et Doigby offrent 33 000 € à La Croix Rouge avec leur MasterKill

Ainsi, Antoine Griezman, qui a lancé son stream caritatif #GRIZI24H avec GriziEsport sur Twitch, s'est allié à Squeezie, Gotaga et Doigby lors d'un "MasterKill HISTORIQUE" comme l'a expliqué Gotaga sur Twitter. Plus de 33 000 euros ont été récoltés pour La Croix Rouge (33 470 euros exactement). Sur la même plateforme bien connue des gamers, des streamers avaient récolté plus de 3,5 millions d'euros au ZEvent 2019. Un record de dons qui était allé à l'institut Pasteur.

Pour rappel, lors des MasterKills, les éliminations et les assistances aux coéquipiers faites à chacune des parties (à 10, 100, 150 puis 1 000) sont multipliées. En clair, les joueurs les plus mauvais doivent faire des dons. En effet, celui qui fait les performances les plus nulles doit "payer la somme des points de l'équipe à un viewer qui aura voté pour lui au début de la game" comme l'ont expliqué Gotaga et Doigby sur les réseaux. Lors de la dernière partie, la cagnotte est montée à 25 000 euros et c'est Doigby qui devait payer la note. Il s'est donc retrouvé en "dépression" comme l'a souligné Gotaga. Mais le vidéaste n'a finalement pas été le seul à sortir de l'argent de sa poche : la cagnotte a été divisée en 4 et tous ont ainsi lâché des billets pour la bonne cause.